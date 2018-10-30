Mersin'de yağmur suyuna önlem

Bu kapsamda Mezitli ilçesine bağlı Deniz Mahallesi Gazi Paşa Caddesinde çalışmalarını sürdüren ekipler, bölgede yağmur suyundan dolayı oluşan sorunları ortadan kaldırıyor. Çalışmalarda çeşitli çaplarda bin 841 metre entegre contalı betonarme boru imalatı, 300 milimetre çaplı boru ile 50 metre yağmursuyu hattı, 250 metre kanalizasyon hattı imalatı, 440 metre ızgara bağlantısı ile 110 adet yağmur suyu ızgara yapımı gerçekleştirildi.