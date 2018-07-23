Mersin’de yasa dışı bahis operasyonu: 11 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, internet üzerinden yasa dışı bahis oynandığı ve oynatıldığı belirlenen 9 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Akdeniz ilçesinde faaliyet gösteren iş yerlerinde yapılan aramalarda, 12 bilgisayar, 3 kupon yazıcısı, 5 cep telefonu, 20 adet oynanmış maç kuponu ile yasa dışı bahisten elde edildiği değerlendirilen 850 TL paraya el konulurken, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin tamamı ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 7 iş yeri kapatıldı.