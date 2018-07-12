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12 Temmuz 2018 14:42

Mersin’de yasa dışı bahis operasyonu: 12 gözaltı

Mersin polisinin yasa dışı bahisle mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Mersin’de yasa dışı bahis operasyonu: 12 gözaltı

12 Temmuz 2018 14:42


Edinilen bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, yasa dışı bahisle mücadele çalışmaları kapsamında 11 kişinin yasa dışı bahisten elde edilen paraların nakline aracılık yaptığını tespit etti. Bunun üzerine Yenişehir, Toroslar ve Akdeniz ilçelerinde 11 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenleyen ekipler, 10 şüpheliyi gözaltına aldı. İl dışında olduğu tespit edilen 1 kişiyi ise firari olarak arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Operasyonlarda şahıslarla birlikte 3 cep telefonu, 3 bilgisayar ve 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, kimlik bilgisi tespit edilen 8 şüpheliyi yakalamak için de çalışma başlattı. Şüphelilerden 2’si yakalanırken, diğer 6 kişinin arandığı öğrenildi.


Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarına bağlantılı olarak para nakline aracılık etmek suçundan gözaltına alınan 12 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık kararı ile serbest bırakıldı.




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