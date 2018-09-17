Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 17 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalarda 14 adreste yasa dışı bahis oynatıldığını belirledi. Bunun üzerine belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenleyen ekipler, 17 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 9 cep telefonu, 8 bilgisayar kasası, 10 laptop, 2 kupon yazıcısı, 2 çetele, 4 maç bülteni, 45 oynanmış maç kuponu, 1 flaş bellek, 3 ajanda ve 2 bin 670 lira para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 17 şahıstan 15'i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 2'si ise adliye sevk edildi.

Öte yandan, iş yerlerinin kapanmasıyla ilgili de gerekli birimlerle yazışmaların yapıldığı öğrenildi.