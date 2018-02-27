Mersin’de yasa dışı bahis operasyonu: 20 gözaltı

Ayrıca operasyonlarda ruhsatsız 8 iş yerine de mühür vuruldu.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipler, kentin bazı bölgelerinde yasa dışı bahis oynatıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 18 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 8 cep telefonu, 24 bilgisayar, 2 laptop, 2 kupon yazıcısı, 10 çetele, 4 yazıcı, 9 maç bülteni, 6 oynanmış kupon ile 6 bin 285 lira para ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca ruhsatsız 8 iş yeri de mühürlendi.

Operasyonlarda 20 kişi gözaltına alınırken, şahısların emniyetteki ifadeleri devam ediyor.