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Mersin'de 'Yaşat ve Üret' projesi hayata geçiyor

Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü proje ve arge birimi tarafından hazırlanan üretime yönelik küçük ölçekli altyapı programı kapsamında ’Yaşat ve Üret’ projesi için Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) ile sözleşme imzalandı.

Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü proje ve arge birimi tarafından hazırlanan üretime yönelik küçük ölçekli altyapı programı kapsamında 'Yaşat ve Üret' projesi için Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) ile sözleşme imzalandı.


Hayata geçirilecek olan proje ile Mersin'in 13 ilçesine de tip soğuk hava odası zinciri ve buzağı takip ve operasyon merkezinin kurulması planlanıyor. Koruyucu hekim ekibinin oluşturulması ile kırsal alanların geçim kaynağı olan büyükbaş hayvan işletmelerindeki buzağı ölümlerine neden olan hastalıkların önüne geçilmesi amaçlanan proje ile hayvancılık işletmelerinde sürdürülebilir büyümenin sağlanması ve küçük işletmelerin rekabet gücünün yükseltilmesi hedefleniyor.

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