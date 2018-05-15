Mersin’de yaşlılarla iletişim ve fizik tedavi eğitimi

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığında görevli psikiyatrist ve fizyoterapistler tarafından verilen eğitime yoğun bir katılımın olması dikkat çekerken, eğitim sırasında katılımcılardan konuyla ilgili sorular da alındı. Eğitim kapsamında evde bulunan yaşlı vatandaşlarla olması gereken iletişim yöntemi, sergilenmesi gereken davranışlar konusunda bilgilendirmelerde bulunan psikiyatristler, evde yaşlılarla sohbet etmenin, evdeki yaşlıya kendisinin aile içinde önemli olduğunu hissettirilmesi, vakit buldukça aranarak ondan haberdar olunması ve ona yeni bir şeylerin öğretilmesinin gerekliliğine değindi.

Evde bulunan yaşlılara karşı uygulanması gereken fiziki davranışlarla ilgili sözlü uygulamalı olarak katılımcıları bilgilendiren fizyoterapistler ise yaşlının yataktan kaldırılması ve geri yatağa yatırılması hasta olan ve olmayan yaşlının ev ortamındaki hareket gereksinimlerini katılımcılarla paylaştı.

Eğitim sonunda katılımcılara Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin evde bakım hizmetini konu alan broşürlerinden dağıtıldı.