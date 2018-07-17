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17 Temmuz 2018 16:38

Mersin’de yaz konseri ilgi görüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesince, tatilini Mersin sahillerinde geçiren turistler için düzenlenen plaj konseri büyük ilgi görüyor.

Mersin’de yaz konseri ilgi görüyor

17 Temmuz 2018 16:38


Erdemli ilçesi Ayaş Yemişkumu Halk Plajı’nda Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası sanatçıları tarafından gerçekleştirilen yaz konserinde, yüzlerce tatilci birbirinden güzel şarkıları hep bir ağızdan söyledi.



"Herkes Mersin’e gelsin"


Avrupa’dan tatil için Mersin’e geldiklerini kaydeden Hasan Ali Başer "Duyduk ki, böyle güzel bir ortam varmış biz de çıktık geldik. Aslında böyle bir etkinlik beklemiyorduk. Bizim için sürpriz oldu. Çokta güzel olmuş, ailecek geldik ve baya memnunuz. Buradan herkese selamlar. Çıkın Mersin’e gelin, burada çok güzel ortamlar var" dedi.


Almanya’dan gelen bir başka tatilci Bahar Yaşar ise, "Çok memnunum konserlerden. Böyle etkinliklerin devamlı olmasını çok istiyoruz. Bizler Avrupa’dan gelenler buraya eğlenmeye geliyoruz. Ne yazık ki, böyle etkinlikler çok az. O yüzden bugün burada çok eğlendim" ifadelerini kullandı.



"18 Ağustos’a kadar sürecek"


Yaz konserleri, 18 Temmuz Çarşamba Günü Susanoğlu Halk Plajı’nda, 21 Temmuz Cumartesi günü Kızkalesi Halk Plajı’nda, 23 Temmuz Pazartesi günü Kocahasanlı Kamp Alanı’nda, 28 Temmuz Cumartesi günü Erdemli Halk Plajı’nda, 8 Ağustos Çarşamba günü Susanoğlu Halk Plajı’nda, 11 Ağustos Cumartesi günü Kızkalesi Halk Plajı’nda ve son olarak 18 Ağustos Cumartesi günü Yemişkumu Halk Plajı’nda tatilciler ile buluşacak.




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