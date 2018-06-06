Mersin’de yaz spor okullarına kayıtlar başladı

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde 2013 yılında hayata geçirilen il spor merkezleri uygulaması kapsamında, 5-18 yaş grubu çocuk ve gençlere yönelik düzenlenen yaz spor okullarının, 35 branşta faaliyet göstereceği belirtildi.

Sporu sevdirme, spor kulüplerine sporcu kaynağı oluşturma, toplumda spor kültürünü güçlendirme ve sporun daha geniş kitlelere yayılmasının amaçlandığı projede, değerlendirmeler sonunda başarılı olan ve gelecek vaat edenlerin spor kulüplerine yönlendirilerek, profesyonel spor yaşamlarına ilk adımlarını atmalarının sağlandığı kaydedildi.

Gerek çocuk ve gençlerden gerekse ebeveynlerden büyük ilgi gören projeye her geçen gün ilginin arttığı vurgulanırken, Mersin’de yaşayan 5-18 yaş grubu tüm çocuk ve gençlerin tesislerde spor yapabileceği kaydedildi.