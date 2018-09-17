Mersin'de yeni eğitim öğretim yılı mesajları

Mersin'de bazı belediye başkanları ve sivil toplum örgütü temsilcileri, yayımladıkları mesajlar ile 2018-2019 eğitim-öğretim yılını kutladı.

Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, "Çocuklarımızı geleceğe hazırlayan fedakar öğretmenlerimize ve geleceğimiz olan sevgili öğrencilerimize yeni eğitim-öğretim döneminde başarılar diliyor, çocuklarının geleceği ve eğitimi için hiç bir özveriden kaçınmayan anne babalara da gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

"Öğrencilere destek olamaya devam edeceğiz"

Okullara ve eğitim-öğretim sürecine destek olmaya devam edeceklerini kaydeden Pamuk, "Bugüne dek ekiplerimiz eliyle 100'ü aşkın okulumuzun bakım, onarım, tamirat ve tadilat, boya-badana, çevre düzenlemesi, koruma duvarı yenilemesi, temizlik ve yıkama gibi hizmetlerini yerine getirdik. Ayrıca gelen talep üzerine bazı okullarımızın bahçesine de çocuk oyun grupları ve piknik masaları yerleştirdik. Akdeniz Belediyesi olarak, çocuklarımızın daha temiz, sağlıklı ve düzenli bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri için üzerimize düşen görev ve sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Aydınlık bir gelecek ancak iyi bir eğitimle mümkündür"

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz ise, "Bugünkü eğitimin temeli, Türkiye'nin yarınlarına ışık tutacaktır. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ne kadar çağdaş ve laik bir eğitim anlayışı ile geleceğe hazırlarsak, Türkiye'nin geleceği o kadar aydınlık, çağdaş ve laik olacaktır. Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitime önem vermesinin iki temel nedeni, eğitimin kalkınma hareketindeki yeri ve cumhuriyeti koruyacak yeni nesilleri yetiştirme gereğiydi. Atatürk'ün ‘Cumhurbaşkanı olmasaydım, Milli Eğitim Bakanı olmak isterdim' sözü, eğitime verdiği önemi göstermesi bakımından anlamlı bir sözdür. Aydınlık bir gelecek, ancak iyi bir eğitimle mümkündür" şeklinde konuştu.