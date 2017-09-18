Mersin’de yeni eğitim-öğretim yılı törenle başladı

Mersin genelinde 22 bin 875 öğretmen, okula yeni başlayan 34 bin 360 anasınıfı ve 21 bin 906 1. sınıf öğrencisi olmak üzere 375 bin 136 öğrenci, yeni eğitim yılına başlamanın heyecanını yaşadı.

Yeni eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla merkez Yenişehir ilçesindeki Aydınlıkevler İlkokulu’nda düzenlenen törene Mersin Vali Ali İhsan Su ve protokol üyeleri katıldı. Öğrenciler, Vali Su’yu okul girişinde çiçeklerle karşılarken, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, bir öğrenci şiir okurken, minik bir öğrenci de tüm öğrenciler adına konuşma yaptı. Törende, okula yeni başlayan birinci sınıf öğrencilerinin heyecanı dikkat çekti.

Vali Su: “Dünyanın en önemli işi eğitimdir”

Törende bir konuşma yapan Vali Su, iyi bir geleceğin eğitimden geçtiğini vurguladı. Her fırsatta dünyanın en önemli işinin eğitim olduğunu söylediklerini belirten Su, “Ülkemizin geleceğini inşa edecek olan yarının idarecileri, ekonomistleri, ticaret adamları ve esnaflarını oluşturacak çocuklarımızın eğitimi bu anlamda çok önemlidir. Ülkemizi geleceğe taşıyacak, çağdaş medeniyet seviyesinin üzerine çıkaracak gençlerimizi çok iyi yetiştirmeliyiz” dedi.

Çocukların en güzel şekilde yetişmeleri için eğitimin tüm paydaşlarıyla birlikte hareket ederek 2017-2018 eğitim-öğretim yılını en verimli şekilde sürdürmek için üstün bir gayret içerisinde olacaklarını dile getiren Su, öğrencilere de seslendi. Okulun öğrenciler için ayrı bir dünya olduğunu söyleyen Su, “Okuldaki tüm imkanlardan en iyi şekilde faydalanmalısınız. Çünkü kendinizi ne kadar iyi yetiştirirseniz gelecekte hem kendi hayatınız açısından hem de ülkemiz ve milletimizin geleceği açısından en önemli şeyi yapmış olacaksınız” diye konuştu.

Öğretmenlere de seslenen ve eğitim-öğretimde en büyük yükün bir ayağını da öğretmenlerin oluşturduğunu kaydeden Su, Atatürk’ün ‘Muallimler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır’ sözünü anımsatarak, “Yeni nesli yetiştirmek, çocuklarımızı eğitmek sizin ellerinizdedir. Çünkü her sanatkarın bir hammaddesi vardır; sizin hammaddeniz ise insandır. Yani en önemli yüreği siz yetiştireceksiniz. Bu bakımdan çocuklarımızı her alanda üstün bir şekilde yetiştirmek için gayret sarf edeceğinize inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Eğitimin sorunsuz devam etmesi için hep birlikte gayret edeceğiz”

Öğretmenlerin, çocuklar için önemli bir rol model olduğunu ifade eden Su, öğretmenlerin çocuklara bilim, bilgi, teknoloji ve sanat aktarımı yanında, güzel örnek teşkil edecek davranışlar sergilemelerinin de çok önemli olduğunun altını çizdi. Çocukların en iyi şekilde yetişmesinde velilere de önemli görevler düştüğünü vurgulayan Vali Su, velilere önerilerde bulunarak, “Çocuklarımıza her alanda yardımcı olmalı, sadece okul içinde değil, okul dışında da çocuklarımızı kontrol etmeli, onları zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak için elimizden geleni yapmalıyız” şeklinde konuştu.

Vali Su, sözlerini şöyle bitirdi: “Eğitim, servisçisinden temizlikçisine, öğretmeninden idarecisine, velisinden öğrencisine kadar bir bütün olarak devam eder. Eğitimin her alanda sorunsuz devam etmesi ve çocuklarımızın en iyi şekilde yetişebilmesi için birlik ve beraberlik içerisinde gayret etmeye devam edeceğiz. 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum.”

Koca: “Yeni bir eğitim öğretim yılına başlamanın heyecanı içindeyiz”

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca da yaptığı konuşmada, yeni eğitim-öğretim yılının başta öğrenciler ve öğretmenler olmak üzere velilere, Türkiye’ye ve Mersin’e hayırlı olmasını temenni ederek, başarılarla dolu, sağlıklı bir eğitim yılı geçirmeyi diledi. Koca, “İlimizde bugün 22 bin 875 öğretmen, okula yeni başlayan 34 bin 360 anasınıfı ve 21 bin 906 birinci sınıf öğrencisi olmak üzere toplam 375 bin 136 öğrenciyle yeni bir eğitim öğretim yılına başlamanın heyecanı içindeyiz” dedi.

Velilere seslenerek, okulların onların da desteğiyle daha da güçleneceğine işaret eden Koca, “Bu nedenle sık sık öğretmenlerinizi ve okulunuzu ziyaret ediniz. Çocuklarınızın iyi insan olarak yetişmeleri sizlere bağlıdır. Siz onlar için birer modelsiniz. Hayatın her alanında sizi ve ülkemizi temsil edecek çocuklarınıza iyi örnek olunuz, onlardan ilginizi ve desteğinizi eksik etmeyiniz” diye konuştu.

Öğretmenleri, çocuklar için en güzelini yapacaklarından emin olduğunu vurgulayan Koca, öğrencilere de seslenerek, şunları söyledi: “İkinci yuvanız, okullarımız açıldı. Okulunuza dört elle sarılınız, onun sizlere sunduğu bütün imkanları en iyi şekilde kullanmaya çalışınız. Öğretmenlerinizden,en iyi biçimde yaralanınız. Sizden ödünç aldığımız bu dünyayı daha yaşanır kılacaksınız. Size emanet edilen bu vatanı daha da güçlü hale getireceksiniz. Bayrakların en güzeli al bayrağımızı hep yükseklerde dalgalandıracaksınız. Bu bahçelerde koşup oynarken yalnızca büyümeyeceksiniz; aynı zamanda hem kendi hem de bizim yarınlarımızı hazırlayacaksınız. Size sevgimiz sonsuz, güvenimiz tamdır. Hepinizin başarısı daim olsun; yüzünüz gülsün, kahkahalarınız koridorları çınlatsın, neşeniz sınıflardan hayata taşsın. Yeni eğitim öğretim yılımız hayırlı olsun.”

Konuşmaların ardından minik öğrencilerin halk oyunları gösterileriyle devam eden törende daha sonra 4’üncü sınıf öğrencileri, okula yeni başlayan birinci sınıf öğrencilerine ‘hoş geldin’ çiçeği verdi.

Törenin ardından protokol üyeleriyle birlikte sınıfları gezen Vali Su, öğrencilerle sohbet ederek hediyeler dağıttı.