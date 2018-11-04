Mersin'de 'Yeni Konkordato Hukuku' semineri

Mersin Barosu tarafından düzenlenen ‘Yeni Konkordato Hukukumuzun Temel İlkeleri' konulu seminerde, 7101 sayılı yasa ile konkordato uygulamasında getirilen değişiklikler hakkında avukatlar bilgilendirildi.

Mersin Barosu Gökdelen Hizmet binasında gerçekleştirilen seminerde konuşan Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumun sürekli değişmesinden dolayı, siyasi iktidarların bu krizi aşabilmek adına dönem dönem yeni birtakım tedbirler aldığını söyledi. "2004 yılına kadar hayatını sürdüren konkordato, 2004 yılındaki İcra İflas Yasası'nda yapılan değişiklikle hayatımıza giren 'iflasın ertelenmesi' ile tanışmıştır" diyen Yeşilboğaz, "Ancak iflasın ertelenmesi de ciddi anlamda krizleri derinleştirmiş ve çözüm yolu olmadığı görülmüştür. 15 Temmuz sonrası çıkan KHK'lar ile bu sürece bir son verilmek istenmiş ve çıkan bir KHK ile iflasın ertelenmesi taleplerinin kabul edilmeyeceği hüküm altına alınmıştır. İçinde bulunduğumuz ekonomik kriz içerisinde yeni bir çözüm yolu bulunması gerekiyordu. Bunun içinde tekrar can simidi olan ‘konkordato' ya dönüldü. 7101 sayılı yasa ile yapılan değişiklikle tekrar yeni hali ile konkordato hayatımıza girdi. Önceki düzenlemeye göre, biraz daha esnek ve kolaylaştırıcı birçok hüküm getirildi. Bununla birlikte bizler de ekonomik krizin oluşturmuş olduğu hukuksal sorunların çözümü için Mersin Barosu olarak hemen bir tedbir kararı aldık. İş dünyasına ve meslektaşlarımıza hukuki anlamda destek olmak için farklı girişimlerde bulunduk. Meslektaşlarımıza konkordato komiserliği eğitimi verdik" dedi.

Avukat Talih Uyar ise seminere katılan avukatlara, 'Yeni Konkordato Hukukumuzun Temel İlkeleri' konusunda bilgiler aktardı.