Mersin'de yılın enleri ödüllerini aldı

Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Amatör Spor Haftası Etkinlikleri kapsamında 'Yılın Enleri' düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğümüz ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (ASKF) tarafından her yaştan insanın spor yapabileceği şekilde düzenli fiziksel aktivitelerin oluşturulmasını özendirmek ve yeni bireylerin spora kazandırılması için farkındalık oluşturmak amacıyla Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında "Yılın Enleri" Mersin ASKF'de düzenlenen bir törenle belli oldu.

Saygı duruşu ve istiklal marşının ardından Mersin ASKF Başkanı Mithat Ertaş ve Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Osman Yıldızbakan günün anlam ve önemini anlatan konuşma yaptı. Ardından gerçekleştirilen ödül töreninde, ulusal ve uluslararası müsabakalarda derece alan milli sporcu, antrenör, kulüpler ile amatör spor kulüplerine destek veren kurum kuruluş ve sivil toplum örgütlerine kupa ve plaketleri, törene katılan il protokolü tarafından takdim edildi.