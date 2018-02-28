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28 Şubat 2018 09:30

Mersin’de yılın ilk karadut hasadı başladı

Mersin’in Silifke ilçesinde yılın ilk karadut hasadı başladı.

Mersin’de yılın ilk karadut hasadı başladı

28 Şubat 2018 09:30

Örtü altında yetiştirilen ve geçtiğimiz yıla oranla 20 gün erken hasat edilen karadutun kilosu 8 liradan alıcı buluyor.


Çileğe alternatif olarak bir yıl önce dikimi yapılan karadut, kilosu 8 liradan alıcı buluyor. Çiftçi Şaban Nergiz tarafından yetiştirilen karadutun ilk hasadında 250 kilo toplandı ve kilosu 8 liradan İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlere gönderildi.


Geçtiğimiz yıla oranla 20 gün erken olgunlaşan karadut, lezzeti ve görüntüsüyle dikkat çekiyor. Karadutun bakımının kolay olduğunu belirten Şaban Nergiz, fiyatından da veriminden de memnun olduğunu, her yıl aynı şekilde meyve rekoltesini ve kalitesini eşit şekilde alabildiklerini söyledi.


Çilekle aynı rekolteye sahip olan karadut yetiştiriciliğini bütün çiftçilere tavsiye eden Şaban Nergiz, "2,5 dönüm arazimizden 10 ton ürün elde etmeyi bekliyoruz. Türkiye’de kara kışı yaşarken biz bugün Türkiye’de yılın ilk karadut hasadına başladık. Avustralya karadutu olarak bilinen bu ürünümüze hiçbir şekilde ilaç ve gübre vermiyoruz. Bir tek su veriyoruz. Yaklaşık iki ay üzerinde üzümü kalmayacak şekilde topluyoruz. Sera çıkışı 8 liradan satılıyor. İç piyasaya 10 ila 12 liradan veriliyor. Bugün ilk hasadı yaptık. 250 kilo dut topladık ve İstanbul’a göndereceğim. Bütün çiftçilere tavsiye ediyorum" dedi.


Örtü altındaki karadutun haziran sonuna kadar hasat edilmesi beklendiğini belirten Ziraat Mühendisi Durmuş Belen ise karadutun tamamen doğal ortamda yetiştirildiğini, gönül rahatlığı ile tüketilebileceğini söyledi.




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