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21 Kasım 2017 10:02

Mersin’de yılın ilk sedir tohumları toprakla buluştu

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, yılın ilk karpelli sedir tohumlarını, Arslanköy Mahallesi’nin Cocakdere mevki bin 900 rakımda, kar üzerinde toprakla buluşturdu.

Mersin’de yılın ilk sedir tohumları toprakla buluştu

21 Kasım 2017 10:02


Mersin Orman Bölge Müdürlüğünde 2017 yılı silvikültür, ağaçlandırma, rehabilitasyon ve erozyon kontrol çalışmaları için toplanan 720 ton sedir kozalağı işlenerek elde edilen karpelli sedir tohumları 2 bin 320 hektar sahada ekilmeye başlandı. Bu çerçevede, ekimi yapılacak karpelli sedir tohumlarının ilki Mersin Orman İşletme Müdürlüğü Arslanköy Orman İşletme Şefliği Cocakdere mevkii bin 900 rakımda ekildi.


Mersin Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, karpelli sedir tohum ekim çalışmalarına bizzat katıldı. Yılmaz, burada yaptığı açıklamada, “2017 yılı ağaçlandırma programındaki 166 hektar alanda toprak işlemesi yapılan Cocakdere 2 Erozyon Kontrol Projesi çerçevesinde, bin 900 metre rakımda, 30 santimetre kar üzerinde karpelli sedir tohumu ekimini gerçekleştiriyoruz. Ülkemizde ilk defa Anamur İşletme Müdürlüğü Armutkırı mevkinde 1984 yılında başlayan ve aralıksız olarak devam eden karpelli sedir tohumu ekim çalışmaları başarıyla sürdürülmekte olup, bugüne kadar 120 bin hektar genç sedir ormanı oluşturulmuştur. Çalışmalar artarak devam edecektir. Tarsus’tan Anamur’a kadar 8 orman işletme müdürlüğümüzde de karpelli sedir tohumu ekimi çalışmaları orman köylülerimizle devam etmektedir. Bu kapsamda orman köylülerimize istihdam sağlamış olup 1,2 milyon TL ödeme yapmış bulunuyoruz. Amacımız Toroslar’ımızın çatısını daha yeşil bir hale getirip, tek bir karış toprağın bile akıp gitmesini önlemek” dedi.




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