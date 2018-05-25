Mersin’de yol çalışmaları sürüyor

Ulaşımda standartları yüksek bir Mersin inşa eden Mersin Büyükşehir Belediyesi, Eski Mezitli’yi Kuyuluk’a bağlayan ve yaklaşık 30 yıldır asfalt bekleyen Karacaoğlan Caddesini sıcak asfaltla buluşturdu. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan asfaltlama çalışmaları, kısa sürede bitirilerek, vatandaşların kullanımına sunuldu. Bu kapsamda 297 ton asfaltın kullanıldığı bildirildi.

Eski Mezitli Mahallesi Muhtarı Veysel Kılıçoğlu, vatandaşların eski yolu kullandığında toz toprak içerisinde kaldığını belirterek, "Mahallemiz ortalama 30 yıldır bu yolu kullanıyordu. Bu yol asfalt dökülmeden önce yaz aylarında toz toprak, kış aylarında çamur oluyordu. Ulaşım zor şartlarda sağlanıyordu. Büyükşehir Belediyesi bu asfaltı döktükten sonra çevredeki narenciye bahçeleri tozdan topraktan kurtuldu. Bu bence ekonomiye de katkı sağlıyor. Aynı zamanda insanların ulaşımı daha kısa ve daha temiz bir şekilde sağlanmış oldu" dedi.