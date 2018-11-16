İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mersin'de yolcu otobüsü devrildi: 25 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrilen yolcu otobüsündeki 25 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrilen yolcu otobüsündeki 25 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, İstanbul-Mersin seferini yapan 33 FS 727 plakalı yolcu otobüsü, TEM otoyolu Damlama mevkiinde, yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, otobüste bulunan yolculardan 25'i yaralandı. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.