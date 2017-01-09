Mersin’de yolcu otobüsü devrildi: 9 yaralı

Mersin’in Gülnar ilçesinde gizli buzlanma nedeniyle devrilen yolcu otobüsündeki 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Mersin’in Anamur ilçesinden Ankara’ya gitmekte olan ve sürücüsü belirlenemeyen 42 DC 808 plakalı yolcu otobüsü, Mersin’in Gülnar ilçesi Odun Deposu mevkisinde gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, Elife Şah, Eren Şah, Havva Duman, Feray Vergül, Neşe Nergis Kozan, Halil İbrahim Köprülü, Osman Kantar, Abdulkadir Şahin ve Havvanur Orhan yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar Gülnar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.