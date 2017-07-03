Diğer
Kategoriler
03 Temmuz 2017 17:28

Mersin’de yüzücüler barajı geçmek için yüzdü

Türkiye Yüzme Federasyonu faaliyet programında yer alan 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Grup müsabakaları sona erdi.

Mersin’de yüzücüler barajı geçmek için yüzdü

03 Temmuz 2017 17:28


Mersin Olimpik Yüzme Havuzunda düzenlenen 11-12 yaş ulusal gelişim projesi grup müsabakalarına 6 ilden 17 kulüp toplam 72 sporcunun katıldığı yarışlarda kıyasıya mücadeleler sergilendi.


Beş kategoride 2 gün süren müsabakalarda Mersin, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Niğde illerinden gelen sporcular, belirlenen barajı geçmek işin mücadele ettiler. Serbest, kurbağa, kelebek, sırtüstü ve bayrak yarışlarında federasyonun belirlediği barajları geçen sporculara madalyalarını İl Müdürü Şaban Güneş ve Spor Şube Müdürü Ali Osman Bebek verdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    34°C
MERSİN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 9 ŞEVVÂL 1438
  • 03 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:18
  • Güneş :05:20
  • Öğle :12:56
  • İkindi :16:48
  • Akşam :20:12
  • Yatsı :21:58
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!