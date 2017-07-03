Mersin’de yüzücüler barajı geçmek için yüzdü

Mersin Olimpik Yüzme Havuzunda düzenlenen 11-12 yaş ulusal gelişim projesi grup müsabakalarına 6 ilden 17 kulüp toplam 72 sporcunun katıldığı yarışlarda kıyasıya mücadeleler sergilendi.

Beş kategoride 2 gün süren müsabakalarda Mersin, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Niğde illerinden gelen sporcular, belirlenen barajı geçmek işin mücadele ettiler. Serbest, kurbağa, kelebek, sırtüstü ve bayrak yarışlarında federasyonun belirlediği barajları geçen sporculara madalyalarını İl Müdürü Şaban Güneş ve Spor Şube Müdürü Ali Osman Bebek verdi.