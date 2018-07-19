Mersin’de zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangın korkuttu

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kelceköy Mahallesi, Köyiçi mevkisindeki zetinlik ve ormanlık alanda yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Orman İşletme Müdürlüğü ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Mut İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına 6 arazöz ve 1 su tankıyla müdahale etti. 50 dekar alanda etkili olan yangında, bir ev ile yangının ortasında kalan hayvan ağılları ve küçükbaş hayvanlar yanmaktan son anda kurtarıldı. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Zeytin bahçe sahibi Suat Koca, “Zeytin fidanlarım yanarak kül oldu. Ben bittim" dedi.

Mahalle sakinleri ise aynı yerde geçen yıllarda da yangın çıktığını, muhtemelen arazi açmak isteyen kişilerin bu yangına sebep olduğunu düşündüklerini söyledi.