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06 Temmuz 2018 14:42

Mersin’de zihinsel engelli kadından 2 gündür haber alınamıyor

Mersin’in Bozyazı ilçesinde papatya toplamak için evden ayrılan zihinsel engelli kadından 2 gündür haber alınamıyor.

Mersin’de zihinsel engelli kadından 2 gündür haber alınamıyor

06 Temmuz 2018 14:42


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Elmakuzu Mahallesi’nde 2 gün önce papatya toplamak için evden ayrılan zihinsel engelli Hatice Gümüş’ten (45) bir daha haber alamayan babası Kerim Gümüş, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, kadının bulunması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden (AFAD) yardım istedi. Ekipler, vatandaşlarla birlikte çevrede arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarında eğitimli köpekler de kullanıldı. Bozyazı Belediyesi hoparlöründen de anons yapılarak vatandaşlardan yardım istendi.


Jandarma ekipleri, ilçe merkezine en uzak mesafede olan Elmakuzu Mahallesi’nde 2 gündür haber alınamayan Hatice Gümüş’ün bulunması için arama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Baba Kerim Gümüş, kızının her zaman tek başına çıkıp dolaştığını, papatya ve benzeri çiçekleri toplayarak geri döndüğünü, 2 gün önce öğle vaktinde yine her zamanki gibi evden çıkarak kırsalda çiçek toplamaya gittiğini söyledi. Baba Gümüş, kızını eve dönmeyince aramaya başladıklarını, ancak bulamadıklarını ve durumu mahalle muhtarı ile jandarmaya bildiklerini belirtti.




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