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04 Eylül 2018 16:50

Mersin’deki aile faciasının kurbanları toprağa verildi

Mersin’de dün eşi ve 3 çocuğunu katlettikten sonra aynı silahla intihar eden şizofreni hastası Mehmet Kaya ile ailesi bugün toprağa verildi.

Mersin’deki aile faciasının kurbanları toprağa verildi

04 Eylül 2018 16:50


Merkez Akdeniz ilçesi Gündoğu Mahallesi’nde eşi Zehra (35), çocukları Onurcan (18), Rabia (12) ve Esmanur Kaya’yı (5) öldürdükten sonra aynı silahla kendi yaşamına son veren şizofreni hastası Mehmet Kaya (42) ile ailesinin cenazeleri, Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsilerinin ardından Mersin’e getirildi. Son bir kez evlerinin önünden geçirilen Kaya ailesinin cenazeleri, daha sonra Güneykent Mezarlığı’na götürüldü.


Mezarlık gasilhanesinde yıkanan cenazeler önce baba ve oğlu için, ardından anne ve kızları için ayrı ayrı cenaze namazı kılındıktan sonra gözyaşları arasında toprağa verildi.


AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan ile CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın da katıldığı cenaze töreninde, katliamı gerçekleştiren Mehmet Kaya’nın babası Ali Kaya ve annesi Fatma Kaya’nın oldukça üzgün oldukları gözlendi.




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