Mersin’deki cenazeler hastane morguna kaldırıldı

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Gündoğu Mahallesi 5726 Sokak’ta silah sesi duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, tek katlı müstakil bir evin çatısında 3’ü çocuk 5 kişinin cesediyle karşılaştı. Olay üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk incelemede, tabancayla vuruldukları belirlenen 5 kişinin Mehmet Kaya, eşi Zehra Kaya, çocukları Onurcan (18), Esmanur (5) ve Rabia Kaya (12) oldukları belirlendi.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, şizofren raporu olduğu belirlenen Mehmet Kaya’nın, eşi ve çocuklarını öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği saptandı.

Cesetler, polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.