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01 Ocak 2017 23:07

Mersin’deki felaket havadan görüntülendi

Mersin’deki felaket havadan görüntülendi

01 Ocak 2017 23:07

Mersin Valisi Özdemir Çakacak, kentte yaşanan sel felaketinden etkilenen bölgeleri ve kayıp arama çalışmalarını havadan inceledi.
Helikopterle incelemelerde bulunan Vali Çakacak’a, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Kd. Albay Fatih Erhan’da eşlik etti. Vali Çakacak, ilk olarak AFAD, polis ve itfaiye ekipleri tarafından Yalınayak deresinde yürütülen çalışmaları havadan izledi. Merkez Toroslar ilçesinde bulunan dere üzerindeki köprüden geçerken suya kapılarak düşen otomobildeki Miray Genç (3) ile Sultan Uncu’yu (25) arama çalışmalarını havadan denetleyen Vali Çakacak, derenin denize döküldüğü noktada sahil güvenlik ekipleri tarafından yürütülen kayıp arama çalışmaları ile ilgili olarak da Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Fatih Erhan’dan bilgi aldı.
Arama çalışmalarıyla ilgili incelemelerini tamamlayan Vali Çakacak, Akdeniz ilçesine bağlı Kazanlı ve Adanalıoğlu mahallelerinde su altında kalan tarım arazilerini de havadan inceledi. Vali Özdemir Çakacak, Devlet Su İşleri (DSİ) 6. Bölge Müdürlüğü ve Mersin 57. Şube Müdürlüğü ekiplerinin tarım alanlarındaki suların tahliye edilmesi için yedi tanesi sabit toplam 14 motopompla yoğun bir şekilde çalıştıklarını kaydetti.



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