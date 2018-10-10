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Mersin'deki ilaç vurgunu zanlıları sağlık kontrolünden geçirildi

Mersin’de yaklaşık 2 bin kişi hakkında rapor düzenleyerek 25 milyon liralık ilaç vurgunu yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi.

Mersin'de yaklaşık 2 bin kişi hakkında rapor düzenleyerek 25 milyon liralık ilaç vurgunu yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 1 yıldır sürdürülen soruşturma kapsamında eczane sahipleri, eczane kalfaları, hastanelerin bilgi işlem görevlilerinin de aralarında bulunduğu 84 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. Operasyonda 65 şüpheli 'nitelikli dolandırıcılık' iddiasıyla gözaltına alınırken, 19 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.


Gözaltına alınan zanlılardan 40'ı sağlık kontrolünden geçirilirken, yapılan incelemede çetenin, ilaç kullanan kişilerin haberi olmadan rapor düzenleyerek reçete yazdırıp, bu reçetelerle aldıkları ilaçları satarak 25 milyon liralık vurgun yaptıkları, kamu zararının ise 100 milyon lirayı bulabileceği belirtildi.

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