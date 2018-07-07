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07 Temmuz 2018 14:35

Mersin’deki kayıp kadın bulundu

Mersin’in Bozyazı ilçesinde papatya toplamak için evinden ayrıldıktan sonra kaybolan zihinsel engelli kadın, 3 gün sonra bulundu.

Mersin’deki kayıp kadın bulundu

07 Temmuz 2018 14:35


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Elmakuzu Mahallesi’nde 3 gün önce papatya toplamak için evden ayrılan zihinsel engelli Hatice Gümüş (45), yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Dereköy Mahallesi Bağlama mevkiinde tarlasında ekin biçen Tahsin Yıldız isimli vatandaş tarafından bulundu.


Jandarma, AFAD ve AKUD’un eğitimli köpek ve drone ile 3 gün boyunca yaptıkları aramaya rağmen bulunamayan Hatice Gümüş’ün bir vatandaş tarafından tesadüfen bulunması ailesi tarafından sevinçle karşılandı. Gümüş, olay yerine sevk edilen ambulanstaki sağlık görevlileri tarafından ilk muayenesi yapıldıktan sonra Bozyazı Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık durumu iyi olduğu bildirilen kadının, 3 gün boyunca açlık ve susuzluk ihtiyacını nasıl karşıladığı ise belirlenemedi.


Hatice Gümüş, yapılan sağlık kontrollerinin ardından ailesine teslim edilirken, baba Kerim Gümüş, kızına sarılıp sevinç gözyaşı döktü. Baba Gümüş, “Kızımı bulmak için gece gündüz çaba sarf eden herkese teşekkür ederim. Kızıma sağ salim kavuştum. Allah hepsinden razı olsun” dedi.




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