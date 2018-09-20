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Mersin'deki Suriyelilere İŞKUR hizmetleri anlatıldı

İŞKUR görevlilerince Mersin’deki Suriyelilere, meslek edinimi ve işe yerleştirme sürecinde unutulmuş, travmatize olmuş becerilerinin ortaya çıkarılması ve genç kuşaklara aktarılması amacıyla eğitim verildi.

İŞKUR görevlilerince Mersin'deki Suriyelilere, meslek edinimi ve işe yerleştirme sürecinde unutulmuş, travmatize olmuş becerilerinin ortaya çıkarılması ve genç kuşaklara aktarılması amacıyla eğitim verildi.


İŞKUR'dan yapılan açıklamada, Yuva Derneği bünyesinde 'Yetişkin Yeterliliklerinin Uluslararası Değerlendirilmesi Programı' (PIAAC) kapsamında gerçekleştirilen etkinliğin amacının, geçici koruma altındaki Suriyelilerin aktarılabilir becerilerinin ortaya çıkarılması olduğu kaydedildi.


'Çevremin Farkındayım Atölyesi' başlığı altında gerçekleştirilen eğitim kapsamında, İş ve Meslek Danışmanı Erkan Şanlı tarafından geçici koruma altındaki Suriyelilerin yararlanabileceği, 'iş ve meslek danışmanlığı, iş araştırması, mesleki eğitim kursları ve destekler' gibi konularda İŞKUR hizmetlerinin tanıtımı yapıldı.

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