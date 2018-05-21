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21 Mayıs 2018 18:49

Mersin’deki yangın kontrol altına alındı

Mersin Serbest Bölgesi’de bir soğuk hava deposunda çıkan yangın, iki iş yerine daha sıçradıktan sonra kontrol altına alınabildi.

Mersin’deki yangın kontrol altına alındı

21 Mayıs 2018 18:49

Yanan iş yerlerinde soğutma çalışmaları sürerken, çevik kuvvete ait 3 TOMA aracı da yangına müdahale etti.


Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesinde bulunan Serbest Bölge’de bulunan bir soğuk hava deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, bütün depoyu sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edilirken, polis ekipleri de bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı. Deponun dört yanından yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, aşırı rüzgardan dolayı zor anlar yaşadı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesine rağmen yangın kontrol altına alınamazken, alevler yan tarafta bulunan bir tekstil ile soğuk hava deposuna da sıçradı. Gökyüzü dumanlarla kaplanırken, bölgeye Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne ait 3 TOMA aracıda yönlendirildi. Ayrıca olay yerine Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler de sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, yangının sıçrama riski bulunan iş yerlerindeki çalışanlar da fabrikalarındaki malzemeleri dışarı çıkardı. Onlarca ekibinin saatler süren müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor.


3 iş yerinde büyük hasarlar oluşurken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.




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