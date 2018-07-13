Mersin’deki yol çalışmaları Karaman’a kadar ulaştı

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Mersin’in Karaman’a sınır ilçesi olan Mut’ta 2018 yılına kadar 292.35 kilometre birinci kat ve 230.50 kilometre ikinci kat sathi kaplama yol yapıldı. Ayrıca 27 bin 516 ton sıcak asfalt ve 27 bin 55 kilometre kaldırım döşeme çalışması yapılan Mut, çağdaş bir görüntüye kavuştu. 2018 yılında ise bu zamana kadar ihtiyaç duyulan 7 kilometrelik birinci kat ve 5 kilometrelik ikinci kat sathi kaplama yolu Mut halkının hizmetine sunan Büyükşehir Belediyesi, yıllardır toz ve çamur içinde ekmek mücadelesi veren Mut Sanayi Sitesi’ne de el attı. Altyapı çalışmaları tamamlanan ve sıcak asfalt için gerekli zemin çalışmaları tüm hızıyla süren Mut Sanayi Sitesi de Büyükşehir Belediyesi sayesinde ilçeye yakışır bir görüntüyle vatandaşa hizmet verebilmek için gün saymaya başladı.

Öte yandan Mut ilçesinde 11 adet mezarlığın etrafını tel örgülerle çeviren Büyükşehir Belediyesi, yeni giriş kapıları ile mezarlıkları güvenli ve çağdaş bir görüntüye kavuştururken, buna ek olarak 27 mezarlıkta yürüttüğü tel örgü ve giriş kapısı çalışmalarına da devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan yoldan suya, tarımsal desteklerden ilaçlamaya kadar her hizmet vatandaşın takdirini toplarken, Büyükşehir Belediyesi ekipleri Mut gibi diğer ilçe ve mahallelerde de fark oluşturmaya devam ediyor.

Karaman il sınırına en yakın bölgelerden olan Çivi Mahallesi ile Dağpazarı Yaylası arasında 18 kilometrelik grup yolunu tamamlayarak bölge sakinlerinin hizmetine sunan Büyükşehir Belediyesi, Çivi Mahalle sakinleri için yıllardır ‘Çile Yolu’ olan 18 kilometrelik yolda da çalışmalara başladı. Mahalle Muhtarı Ali Osman Turcan, “Şu anda Mersin’e 250 kilometre uzakta bin 450 rakımdayız. Büyükşehir Belediyesi tarafından kilometrelerce uzakta köyümüzde yol açma çalışması yapılıyor. Ben 60 yaşındayım. Bu yaşıma kadar böyle bir yol çalışması görmedim. 60 senedir köyümüzde olmayan yol, Burhanettin Kocamaz başkanımın sayesinde açılıyor. Başkanımıza ve çalışma arkadaşlarına ne kadar teşekkür etsek azdır" dedi.