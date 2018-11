Mersin'den Dubai'ye zeytinyağı ihracatı

Mersin'in Mut ilçesinden Dubai'ye zeytinyağı ihracatına başlandı.

Mut Belediye Başkanı Nebi Yılmaz, 13 milyon zeytin ağacı varlığı ile tescilli bin 300 yıllık zeytin ağacının bulunduğu ve Türkiye'nin önemli bir zeytin ve zeytinyağı üretim merkezi haline gelen Mut'un, Dubai'ye zeytinyağı ihraç etmeye başladığını söyledi.

İlçede faaliyet gösteren bir zeytinyağı fabrikasının Dubai'ye ilk etapta 20 ton zeytinyağı ihraç ettiğini belirten Yılmaz, "Mut yöresinin kendine has iklim özellikleri sayesinde tarım ilacı kullanmadan zeytin üretilir. Zeytin yetiştirilen diğer yörelerde her sezon en az 7 defa ilaç yapılıyor. Bu özelliğiyle ilaçsız zeytin sadece Mut'ta yetişir. Mut yöresinin kendine has iklimiyle hem leziz, hem de üst kalitede zeytinyağı üretilmesine olanak sağlıyor" dedi.

Mut zeytinyağı ile önceki yıllarda 9 madalya aldıklarını ifade eden Başkan Yılmaz, “Brüksel'den de üstün lezzet ödülü, ayrıca bu yıl İngiltere'den 3, İtalya'dan 1, İsrail'den 2 madalya aldık. Bunun sonucunda yurtdışında da tanınmaya başladık. Artık dış ülkelerden gelen talepler doğrultusunda Mut zeytinyağının ihracatına yöneldik” dedi.