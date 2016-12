İHH Mersin Şubesi ve İnsani Yardım Platformu tarafından "Halep’i açlıktan, insanlığı utançtan kurtar" temasıyla başlatılan kampanya çerçevesinde toplanan 36 yardım tırı, dualarla Halep’e uğurlandı. Yardım tırlarıyla Halep’deki insanlara hayati ihtiyaçları olan yiyecek ve su ulaştırılacak.

İHH Mersin Şubesi ve İnsani Yardım Platformu tarafından "Halep’i açlıktan, insanlığı utançtan kurtar" kampanyası ile toplanan 36 yardım tırı Halep’e gönderildi. Tevfik Sırrı Gür Stadyumu önünde düzenlenen törene, Mersin Valisi Özdemir Çakacak, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, İHH Mersin Şube Başkanı Mesut Kayacı ile yardım yapan iş adamları katıldı. Burada konuşan Başkan Mesut Kayacı, son zamanlardaki Halep’teki acil durumdan dolayı yeniden bir yardım kampanyası başlattıklarını ifade etti. Memur-Sen’in de bu işi sahiplendiğini ve birlikte hareket ettiklerini kaydeden Kayacı, "Fakat bu işi biz yine Mersin’imize mal ederek sadece İHH değil, sadece Memur-Sen değil bütün iş adamlarımızla beraber el ele vererek 36 yardım tırı oluşturduk. Bu yardımlar Halep’teki kardeşlerimizin yarasına biraz da olsa merhem olacak. Hayır köprüsü olmaya devam edeceğiz. Hayırda yarışacağız. Biz bir an evvel Suriye’deki insanların harp bitip, onların evlerini yapmak şeklinde bir yardım yapmayı temenni ediyoruz" dedi.

Memur Sen İl Temsilcisi Abdullah Çelik ise bugün Mersin’den Halep’e yollanan tırların içinde sadece yardım malzemesi değil birer umutta olduğunu vurgulayarak, “İçinde iyilik, insanlığa dair kötü şeylerin sona ermesi duasını taşıyor. Yardım eden herkes bu duaya ortak oldu. ’Halep’i açlıktan, insanlığı utançtan kurtar’ dedik. Genel Merkezimiz 81 ilden 81 tır diye yola çıktı. Yani bana düşen bir tır yardım toplamaktı. Ancak insanlarımız o kadar umut yüklü, iyilik yüklü ki bir tır diye yola çıktık tam 14 tır yardım topladık. Tabi İHH’nın bu kampanyasına katkı sunan sadece Memur-Sen olmadı. Bu kampanya vicdan sahibi olan herkes katkı sundu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti var oldukça dünyadaki tüm zalimler için birer korku, dünyadaki tüm mazlumlar için ise birer umut olmaya devam edecektir” şeklinde konuştu.



“Halep’te insanlık can çekişiyor”

Mersin Valisi Özdemir Çakacak da, bugün Halep’te zor durumda olan insanlara en hayati ihtiyaçlarını karşılamaları için yardım gönderildiğini söyledi. 36 tır dolusu insani yardımın önümüzdeki günlerde Halep’e varacağını kaydeden Çakacak, “Maalesef Halep’te insanlık can çekişiyor, insanlık ölmek üzere ve Türkiye’den başka yardım eden yok. Maalesef zengin, gelişmiş denen ülkeler, insan hak ve özgürlüklerine önem verdiğini söyleyen, medeni denilen ülkeler oradaki insanlara sırtını dönmüş durumda. Biz tarihin her döneminde nerede zorda kalan bir insan varsa devlet olarak, millet olarak her zaman elimizi uzatmışız” ifadelerini kullandı.



“Türkiye Cumhuriyeti olmasaydı Halep’te bir insanlık dramı daha yaşanacaktı”

Suriye’de yıllardır insanlık dramı yaşandığının altını çizen Çakacak, “Bugün de Suriyeli vatandaşlara en büyük yardımı milletimiz yapıyor, devletimiz yapıyor. Mersin’de resmi rakamlara göre 200 bin civarında Suriyeli var. Mersinli hemşehrilerimiz ev sahipliği yapıyor ve mülteci de demiyoruz, misafirlerimiz diyoruz. Biz böyle bir milletin mensuplarıyız. İnancımızın gereği, kültürümüzün gereği ve tarihin bize yüklediği misyon gereği her zaman zor durumda olan insanlara sahip çıkmak zorundayız. Halep’te 10 binlerce insan kurtarıldı. Eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti olmasaydı, Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat gayretleri olmasıydı bir insanlık dramı daha yaşanacaktı orada. Onun için inancımızın, komşumuzun, insanlığın gereği olarak elimizi uzatmak durumundayız. Gönderilen yardımlar oradaki insanların hayati ihtiyaçlarını karşılamasına dönük olan yardımlardır. O insanlar için bu yardımlar umuttur” diye konuştu.

Konuşmaların ardından kampanyaya destek veren iş adamlarına teşekkür plaketi verildi. Ardından Halep’e yardım için hazırlanan 36 tır, dualarla uğurlandı.