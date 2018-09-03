Mersin’den Malta’ya bilim köprüsü

Uluslararası Küresel Sokak Ekonomisi ve Sokak Satıcıları Kongresi’ne katılacakları bildirildi.

Giresun Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Osman Sirkeci, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kongrenin, 1-7 Ekim tarihlerinde Malta Üniversitesi Valletta Kampüsü’nde gerçekleştirileceğini söyledi. Sirkeci, Malta Üniversitesi-FEMA ve Giresun Üniversitesi- İİBF’ nin uluslararası işbirliğinde gerçekleştirilecek kongreye katılmak üzere bir çok ülkeden katılımcıların da Malta’ya gideceği bilgisini verdi.

Türkiye’de 6 milyon kişinin geçimini çeşitli biçimlerde sokaklarda seyyar satıcılık ve pazarcılık yaparak temin ettiğinin tahmin edildiğini kaydeden Sirkeci, "Nüfusu 8 milyara yaklaşan dünyada ise 2 milyar kişi işsizlik ve yoksulluk sorununa çözüm olarak kendi başlarına oluşturdukları sokak ticareti ile geçimlerini temin etmeye çalışıyor. Kayıt dışı ekonomi olarak adlandırılan bu sektör, son yıllarda Dünya Bankası’nın, Dünya Çalışma Örgütünün, Ekonomik Kalkınma Örgütünün ve birçok sivil toplum kuruluşunun dikkatini çekmeye başladı" dedi.

Sirkeci, Malta Devlet Başkanı Dr. Justina Caruan’ın ev sahipliğinde birincisi Malta’da toplanacak olan Küresel Sokak Ekonomisi Kongresi’nde, ’sokaklarda huzur ve barış’ yaklaşımıyla sokak ekonomisinin ele alınacağını ve çözüm önerilerinin tartışılacağını sözlerine ekledi.