Diğer
Kategoriler
03 Eylül 2018 13:49

Mersin’den Malta’ya bilim köprüsü

Mersin’de geçtiğimiz aylarda oluşturulan Sokak Ekonomisi Platformu üyelerinin, Malta’da yapılacak olana ’1.

Mersin’den Malta’ya bilim köprüsü

03 Eylül 2018 13:49

Uluslararası Küresel Sokak Ekonomisi ve Sokak Satıcıları Kongresi’ne katılacakları bildirildi.


Giresun Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Osman Sirkeci, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kongrenin, 1-7 Ekim tarihlerinde Malta Üniversitesi Valletta Kampüsü’nde gerçekleştirileceğini söyledi. Sirkeci, Malta Üniversitesi-FEMA ve Giresun Üniversitesi- İİBF’ nin uluslararası işbirliğinde gerçekleştirilecek kongreye katılmak üzere bir çok ülkeden katılımcıların da Malta’ya gideceği bilgisini verdi.


Türkiye’de 6 milyon kişinin geçimini çeşitli biçimlerde sokaklarda seyyar satıcılık ve pazarcılık yaparak temin ettiğinin tahmin edildiğini kaydeden Sirkeci, "Nüfusu 8 milyara yaklaşan dünyada ise 2 milyar kişi işsizlik ve yoksulluk sorununa çözüm olarak kendi başlarına oluşturdukları sokak ticareti ile geçimlerini temin etmeye çalışıyor. Kayıt dışı ekonomi olarak adlandırılan bu sektör, son yıllarda Dünya Bankası’nın, Dünya Çalışma Örgütünün, Ekonomik Kalkınma Örgütünün ve birçok sivil toplum kuruluşunun dikkatini çekmeye başladı" dedi.


Sirkeci, Malta Devlet Başkanı Dr. Justina Caruan’ın ev sahipliğinde birincisi Malta’da toplanacak olan Küresel Sokak Ekonomisi Kongresi’nde, ’sokaklarda huzur ve barış’ yaklaşımıyla sokak ekonomisinin ele alınacağını ve çözüm önerilerinin tartışılacağını sözlerine ekledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
34
°
C
Açık
  • Salı
    Açık
    34°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç