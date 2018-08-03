Türkiye Diyanet Vakfı ile Baitussalam Welfare Trust Vakfı ortaklığında hazırlanan giyim, çocuk malzemeleri ve gıda malzemeleri yüklü 4 tır düzenlenen törenle uğurlandı. Gönderilen yardım tırlarıyla ilgili konuşan Mersin İl Müftüsü Dr. Şaban Kondi, "Bugün buradan Suriye’deki mazlum ve mağdur kardeşlerimize 4 tır muhtelif gıda yardımı gönderilecektir. Türkiye Diyanet Vakfı, Diyanet İşleri Başkanlığımız, Kızılay’ımız ve bütün yardımseverin yardımlarını ulaştırdığımız gibi Müslüman ülkelerinde bulunan insanlarında yardımlarının yerlerine ulaşması için Mersin İl Müftülüğü olarak aracılık yapıyoruz" dedi.

"80 ton gıda ağırlıklı yardım"

Toplam 80 ton gıda ağırlıklı yardımı Suriye’ye ulaştıracaklarını kaydeden Kondi, "Bugün buradan gidecek olan tırlarda Pakistan Baitussalam Welfare Trust Vakfının yardımları bulunuyor. Diyanet İşleri Başkanlığımız kanalıyla bu yardımları, Hatay Cilvegözü’nden Suriye’deki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırmış olacağız. Bizim dinimiz inanların kardeş olduğunu, inanların sıkıntılarını Müslümanların paylaşması gerektiğini beyan ediyor. Bu amaçla yardımlarımıza devam ediyoruz. Bu tırlarla beraber Mersin’den 20’nci tırımızı göndermiş olacağız. Tırlarda ağırlıklı olarak muhtelif gıdalar var. Giyim ve çocuk mamaları var fakat daha çok gıda ağırlıklı malzemeler var. Toplamda ise 80 ton yardım var" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yardım dolu tırlar dua okunarak uğurlandı. Tırların Cilvegözü Sınır Kapısı üzerinden Suriye’ye ulaşacağı kaydedildi.