Mersin'e 'İdeal Kent Araştırmaları' ödülü

Mersin, Fransa'nın Strazburg kentinde gerçekleştirilen Uluslararası İdeal Kent Ödülleri töreninde, ‘İdeal Kent Araştırmaları' ödülüne layık görüldü. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, “Aldığımız bu ödül başarılarımızın kanıtı niteliğindedir” dedi.

Uluslararası İdeal Kent Ödülleri Töreni (İnternational İdealkent Awards 2018), Strazburg Avrupa Konsey Binasında gerçekleştirildi. Törende, kente ve kent halkına pozitif katkı sunan proje, uygulama ve fikirlerin layık görüldüğü 'İdeal Kent Araştırma Ödülü' ise Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin oldu. Ödülü alan Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, verilen bu ödülün Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin hassasiyet içerisinde yürüttüğü çalışmaların bir karşılığı olduğunu ifade ederek, “Bize sunulan bu ödülün değerini yüreğimizde hissediyoruz. Bu şevkle daha büyük adımlar atmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Yaptığımız araştırmalarda hizmetleri vatandaşımıza daha kaliteli ve doğru şekilde ulaştırıyoruz”

Törende konuşan Kocamaz, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldikleri andan itibaren zaman kaybetmeden kurdukları Mersin Kent Araştırmaları Merkezi'nin hassas ve özverileri çalışmaları ile bu ödülü almaya hak kazandıklarını söyledi. Konuşmasında, kentin sosyal dokusunun araştırılması ve elde edilen sonuçlar doğrultusunda hizmetlerin belirlenmesinin yerel yönetimler için elzem olduğunun altını çizen Kocamaz, “Bir kentin sosyal dokusu ile belediye hizmetleri arasında güçlü bir bağ vardır. Belediyeler açısından etkin, verimli ve kaliteli hizmet sunmanın yolu, sorumlu olduğu vatandaşları tanıyarak ve onların ihtiyaçlarını bilerek hareket etmektir. Gelenekselliği, modernizmle harmanlayarak, ‘insan odaklı' bir anlayış ile yönettiğimiz Mersin'de, 2015 yılının Şubat ayından itibaren 'Sosyal Doku' araştırmaları yapıyoruz. Yaptığımız araştırmalarda mahalle mahalle gelişmişlik düzeylerini belirleyip, yaşam standartlarını ölçerek, ihtiyaç tespiti yapıyor, böylece belediye hizmetlerimizin Mersin halkına daha kaliteli ve doğru şekilde ulaşmasını sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Herkesin yerel hizmetlerden eşit ve adil şeklide yararlanması için 'Sosyal Doku' araştırması ile ihtiyaç haritası çıkarttıklarını ve bu sayede sosyal riskleri azaltarak, toplumsal yaraları zamanında onardıklarını ifade eden Kocamaz, “Toplumun her bir yapısının çok değerli olduğunu biliyor, küçük bir dokunuşun tüm aksaklıkları onarabileceğine inanıyoruz. Bu doğrultuda bize sunduğunuz ödülün değerini yüreğimizde hissederek, bu şevkle daha büyük adımlar atıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni böylesi kıymetli bir ödülle şereflendirdiğiniz için bir kez daha teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

İdeal Kent Ödülleri nedir?

İdeal Kent Ödülleri, kentin gelecekte büyümesini çok boyutlu hesaplayan planlama çalışmalarını, kentsel ve mimari dokunun korunmasını, insanı merkeze alan kentsel dönüşüm uygulamalarını, kimlik ve kültür inşa çabalarını, insan ekolojisine yaraşır kentsel ekoloji ve çevre düzenlemelerini, araç merkezli değil yaya merkezli şehircilik uygulamalarını, toplu taşımayı özendiren çalışmaları, kentlerde katılımcı demokrasinin işletilmesini önemseyen ve bu yönde çaba gösteren kentsel aktörleri teşvik etmek amacıyla verilmektedir.