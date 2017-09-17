Mersin’e katlı kavşak projesi

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, katlı kavşak ve bat-çık projeleri ile karmaşa içerisinde olan Mersin trafiği büyük ölçüde rahatlarken, Okan Merzeci-Üniversite Caddesi Katlı Kavşak Projesi ile Mersin’i ulaşım konusunda bir adım daha ileri götürecek. Proje aşaması tamamlanan katlı kavşak projesi, trafiğin yoğun olduğu kavşaklardan birisi olan Okan Merzeci Bulvarı ve Üniversite Caddesi’nde hayata geçirilecek. Kavşakta doğu-batı yönünde battı-çıktı, 2 şerit gidiş, 2 şerit dönüş, yan yollar ise iki tarafta da ikişer şerit olarak projelendirilirken, Üniversite Caddesi ise 2x3 şerit olarak projelendirildi. Batı yönde üstte kavşağa gelmeden ’u’ dönüşün verildiği projede, sinyalize kavşak yoğunluğunun gereksiz artması durumuna karşı önlem alındı.

Hüseyin Okan Merzeci Üniversite Kavşağı, İsmet İnönü Bulvarı, Vali Şenol Engin Caddesi ve Üniversite Caddesi kesişiminde sinyalize 4 kollu döner kavşağın, katlı kavşak olarak projelendirilmesi sayesinde eski hemzemin kavşak durumuna göre birçok kazanımı olacak. Mersin’e değer katacak bu katlı kavşak projesi ile Büyükşehir Belediyesi vatandaşların yaşadığı trafik sorununu çözme konusunda büyük bir adım daha atmış olacak.

Hem yakıttan, hem zamandan tasarruf

Mersin Büyükşehir Belediyesi, tıpkı Tulumba Kavşağı ve Demokrasi Kavşağı ile ekonomiye ve çevreye sağladığı olumlu etkileri, Okan Merzeci-Üniversite Caddesi Katkı Kavşak Projesi ile de sağlayacak. Hüseyin Okan Merzeci-Üniversite Kavşağı ile vatandaşların trafikte bekleme süresi azalacak, yakıttan tasarruf sağlarken, emisyon kazancı ile hem Mersin ekonomisine hem ülke ekonomisine katkı sağlayacak. Trafikteki bekleme süresi azaltılması ile egzoz emisyonu da azaltılarak motorlu taşıtlardan kaynaklana hava kirliliği azaltılmış olacak.