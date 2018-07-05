Mersin’e metro geliyor

Büyükşehir Belediyesi Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen ön proje sunumu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Günlük yolcu kapasitesi 262 bin 231 olacak

Toplantıda kentin ulaşım talepleri ve veriler, Gar-Mezitli Metro Hattı teknik özellikleri, saha çalışmaları, bakanlık süreçleri ve onaylar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Mersin Metro Hat 1’in genel özellikleri ve istasyonlar hakkında bilgi verildi.

Depo sahası, hattın teknik özellikleri, hat yolu yapım yöntemleri gibi konuların konuşulduğu toplantıda, ‘Mersin Metrosu Hat 1’in 4 araçlık dizin ile tek seferde bin 80 yolcu/sefer kapasiteli olarak inşa edileceği ve 20 kilometre çift hat demiryolu, 15 istasyon ve 2 bin 600 araçlık otopark olacağının bilgileri verildi. ‘Mersin Metrosu Hat 1’in günlük yolcu kapasitesinin ise toplam 262 bin 231 olacağı vurgulandı.

Sunumda, Mersin Metrosu Hat 1’in, Türkiye’deki en verimli ve rantabl hatlardan bir tanesinin olacağı vurgulanırken, güzergahın Cumhuriyet-Soli-Mezitli- Babil-Fuar- Marina-Liseler-Forum-Türk Telekom-Tulumba-Özgür Çocuk Parkı-Gar-Üçocak-Mersin Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası ve Serbest Bölge arasında seyredeceği belirtildi. İlk aşamada gerekli olan metro araç sayısının yedekler dahil 80 araç ile hizmet vereceği ve 2029 yılında 4 ilave araç, 2036 yılında ise 12 ilave araç ekleneceği üstünde konuşuldu.

Ulaşım dışında kentsel yaşam alanları tasarlanacak

Ulaşım Master Planı kapsamında hazırlanan Mersin Metrosu Hat 1, Mersin’in yıllardır çözüm bekleyen sorunlarından birisi olan trafik sorununu uzun vadeli olarak çözüme kavuşturacak.

Mersin için inovatif metro özelliği taşıyacak olan hattın, çok yönlü olarak işlevsel, düşük maliyetli, hızla inşa edilebilecek, kentsel anlamda estetik, ulaşım anlamında güvenli bir hizmet sunacak. İstasyonların hepsi yer altında bulunacak ve sadece Marina İstasyonu, dünyada ilk defa uygulanacak olan bir yöntem ile yarı açık olarak inşa edilecek. İstasyonların bulunacağı noktalar ise Serbest Bölge, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Üç Ocak, Gar, Özgür Çocuk Parkı ve Tulumba, Türk Telekom ve Forum, Liseler, Marina, Fuar, Babil ve Mezitli, Soli ve Cumhuriyet.

İstasyon tasarım kriterlerinde tasarımın asıl hedefinin ulaşım sisteminin tekerlekli özel ulaşım faaliyetleriyle entegre olabilmesi, bu amaçla hat yolu boyunca metro hattının üst katı otopark olarak planlanması, ayrıca bazı istasyonların üst kısmındaki otopark çözümleri ile kent merkezindeki araç trafiğinin metroya aktarılmasının hedeflenmesi konuşuldu. Yarı açık özel bir sistemle inşa edilmesi, istasyonların ulaşım dışında kentsel yaşam alanı olarak değerlendirilmesi, hızlı ihtiyaç görülebilen büfe, kitapçı, fast food, dinlenme gibi işlevsellikteki ticari ünitelerin planlaması, yeşil alanlar oluşturulması ve doğal havalandırma için açıklıkların kullanılması bilgileri verildi.

2030 yılı model atama sonuçlarına göre günlük toplam toplu taşıma yolculuk sayısının 921 bin 655, günlük toplam toplu taşıma yolcu sayısının 1 milyon 509 bin 491, günlük toplam ana omurga toplu taşıma hatları yolcu sayısının 729 bin 561 ve günlük toplam lastik tekerli sistem yolcu sayısının 779 bin 930 olarak beklendiği konuşuldu.