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17 Temmuz 2018 16:34

Mersin’e yeni bir katlı kavşak daha geliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentte 4.

Mersin’e yeni bir katlı kavşak daha geliyor

17 Temmuz 2018 16:34

katlı kavşak projesi için kolları sıvadı.


Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, kent trafiğinin rahatlatılması adına dördüncü katlı kavşak projesi hayata geçiyor. Mersin Ulaşım Ana Planı doğrultusunda hayata geçecek olan Toroslar Anıt Katlı Kavşak projesi, Okan Merzeci-Kuvayi Milliye Caddesi kesişiminde yapılacak. Saatte 5 bin 376 aracın geçeceği kavşakta, doğu–batı istikametinde battı-çıktı transit geçit, kuzey-güney istikametinde ise sinyalize geçiş yapılacak. Ulaşım master planına göre yapılan bu projenin dalış ve çıkış uzunluğu 450 metre, toplam proje uzunluğu ise 800 metre olarak belirlendi. Planlanan hemzemin sinyalize kavşak ile Okan Merzeci Bulvarı, Kuvayi Milliye Caddesi ve Mezarlık Caddesi arasındaki bağlantı sağlanarak trafik büyük oranda rahatlatılacak.


Proje çerçevesinde, Okan Merzeci Bulvarı’nın dönel kavşak bölgesine bağlantısını sağlayan kavşak kolları tasarlanmış olup, sağa dönüş yapacak araçlara ışık durumuna göre öncelik verilmesi amaçlanıyor. Planlanan hemzemin kavşak bölgesinde dönel kavşağa gelmeden her iki yönde planlanan geri dönüş kolları sayesinde, geri dönüş yapacak araçların ışık beklememesi, böylece kavşak göbeğinde trafik yoğunluğunun azaltılması hedefleniyor.




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