Mersin’i maraton heyecanı sardı

Uluslararası Mersin Maratonu yarın koşulacak. Bu yıl ’hoşgörü, barış ve kardeşlik’ temasıyla saat 09:00’da Forum AVM önünden start alacak maraton, aynı zamanda ilk kez IAAF Bronz Kategori standartlarında koşulacak.

11 ülkeden elit atletlerin yarışacağı Uluslararası Mersin Maratonu ve 15 km koşusuna bu yıl toplam 1100’ün üstünde atlet kayıt yaptırdı. Ayrıca Halk Koşusu için hedeflenen 50 bin kayıt rakamı da aşıldı. Halk koşusunda 52 bine yakın kişinin bu büyük heyecana ortak olması bekleniyor.

Mersin’e yıldız atletler geldi

Bu yıl maratona katılacak 11 ülkeye mensup atletler arasında önemli isimler de bulunuyor. Geçen yılın galipleri erkeklerde Kenyalı Moses Too ile kadınlarda Kenyalı Jedidah Wanjiru Karungu bu yıl da start noktasında olacak. 2017 İstanbul Maratonu’nda dereceye giren Azerbaycanlı Evans Kiplagat, ile kariyerinde 2:08.47’lik bir derece bulunan Faslı Hassane Ahouchar yarışın favorileri arasında yer alıyor. Kadınlar maratonunda ise son şampiyon Karungu ile birlikte tecrübeli Sırp Atlet Olivera Jevtic, Kenyalı Truphena Chepchirchir, Etiyopyalı Alemitu Lema göze çarpıyor.

15 km’de 914 atlet kaydoldu

15 km erkeklerde, İstanbul Maratonu 8.’si Kenyalı Benard Cheruiyot, Elit Türk atletlerden Bekir Karayel, Ömer Alkanoğlu, Üzeyir Söylemez, Rıdvan Afacan, Murat Kaya, Nuri Kömür, Nursel Karataş, Duygu Boyan, Gülşen Kılınç maratonda, Mert Girmalegesse, Ercan Arslan, Ramazan Karagöz, Fadime Çelik, Şeyma Yıldız, Demet Dinç ve Elif Tozlu da 15 km’de mücadele edecek.

Organizasyonda Tekerlekli Sandalye yarışı ile Çocuk Maratonu da gerçekleştirilecek. Maratonda dereceye girenler, saat 12:30’da Forum AVM’de düzenlenecek törenle ödüllerini alacak. Koşunun startını Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin Valisi Ali İhsan Su ve Mersin Gençlik Spor İl Müdürü Şaban Güneş ve Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Cintımar verecek.