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29 Temmuz 2018 15:05

Mersin’in Avrupa’ya olan ihracatı arttı

Mersin’in, 2018 yılının ilk 5 ayı dış ticaret hacmi incelendiğinde, Avrupa ülkelerine gerçekleştirilen ihracatın geçen yılın aynı dönemine oranla yıllık bazda yüzde 57’lik büyüme kaydettiği gözlemlendi.

Mersin’in Avrupa’ya olan ihracatı arttı

29 Temmuz 2018 15:05


Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nın (MTSO) Mayıs ayı ticari-ekonomik verileri açıklandı. Bu kapsamda Mersin’in dış ticaret hacmindeki gelişmeler ülke gruplarına göre incelendiğinde, Avrupa ülkelerinin toplam ihracat performansına olumlu etkisi gözlenirken, Asya ülkelerinin ise toplam ihracat hacmi artışını sınırlandırdığı görüldü. 2018 yılının ilk 5 ayında Mersin’den Avrupa ülkelerine gerçekleştirilen ihracat, geçen yılın aynı dönemine oranla, yüzde 57’lik büyüme gösterdi. Avrupa ülkeleri ihracat hacmindeki genişlemede en büyük katkı ’yaş meyve’ ürün grubunun oldu.


Mersin’in geçmiş yıllarda Asya ülkelerinde olan ihracat hacmi, 2018’in Ocak-Mayıs döneminde Avrupa ülkelerine kaydı. Yılın beş aylık döneminde Avrupa ülkelerinin toplam ihracat içerisindeki payı geçen yıla göre 13.3 puan artarak, yüzde 43.2’ye yükseldi. Asya ülkeleri ihracatında ise hacimsel olarak daralma ile 11.8 puan azalarak yüzde 42.3’e geriledi. Mersin 2018 yılında 154 ülkeye ihracat yaptı.


Öte yandan, 2018 Ocak-Mayıs döneminde Mersin’in ithalat hacmine bakıldığında ise ihracattaki gelişmelerin aksine Asya ülkelerinde artış, Avrupa ülkelerinde ise azalış görülüyor.




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