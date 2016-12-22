Mersin’in ilçelerinde halk günleri düzenlenecek

Mersin Valisi Özdemir Çakacak, vatandaşların sorunlarının çözümlenmesi için ilçelerde halk günleri düzenleneceğini söyledi.

Valilik Hizmet Binası Konferans Salonu’nda düzenlenen Halk Toplantısına Vali Özdemir Çakacak ile birlikte vali yardımcıları, merkez ilçe kaymakamları, kamu kurum ve kuruluşlarının bölge ve il müdürleri ile çok sayıda mahalle muhtarı ve vatandaş katıldı. Toplantıda konuşan Vali Çakacak, önümüzdeki dönemde önceden belirlenen günlerde Valilikçe ‘halk günü’ adı altında toplantılar düzenleneceğini belirterek, bu toplantıların amacının vatandaşın istek ve taleplerinin birinci elden dinlenilmesi, sorunların çözüme ulaştırılması, varsa eksikliklerin giderilmesi ve taleplerin yerine getirilmesi olduğunu ifade etti. Söz konusu toplantıların ilçe bazında kaymakamların başkanlığında da ayrıca devam edeceğinin altını çizen Çakacak, “Bu toplantılarda vatandaşlarımızın istek ve taleplerini almak üzere daire müdürleri de hazır bulunacak, sözlü ya da yazılı olarak tarafımıza iletilen talepler mutlaka değerlendirilecek, kısa vadede çözümlenebilecek olanlar hemen çözüme kavuşturulacak, orta ve uzun vadede çözülebilecek olanlar da programa alınarak titizlikle takip edilecektir” dedi.

Konuşmaların ardından Çakacak, vatandaşlara ve muhtarlara tek tek söz vererek, onların sorun ve taleplerini dinledi. Vatandaşlarla yakından ilgilenerek onları ilgiyle dinleyen Çakacak, sorunların bir an önce çözüme ulaştırılması için kamu kurum ve kuruluş amirlerine talimat verdi.