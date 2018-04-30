Mersin’in ilk bekçileri yemin edip göreve başladı

4 haftalık eğitim alan 500 çarşı ve mahalle bekçisi, Yenişehir Spor Salonu’nda yemin ederek, görevlerine başladı. Törende konuşan Mersin Valisi Ali İhsan Su, bugün Mersin’de polis teşkilatına takviye olarak 500 çarşı ve mahalle bekçisinin göreve başlayacağını belirterek, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için bekçilerimiz de artık göreve başlayacak. Polislik teşkilatı vatandaşlarımız tarafından özel bir görev olarak görülmektedir. Aynı şekilde bekçilikte bu şekilde görülmektedir. Biz küçüklüğümüzü hatırlarız. Bizim mahallerimizin bekçi Abdurrahmanları vardı. Gerçekten çok faydasını görüyorduk. Şimdi inşallah yeni başlayan bekçi kardeşlerimizde, görev yaptıkları alanlarda polisimizle beraber vatandaşlarımızın huzur ve güvenini sağlamak için canla, başla çalışacaklardır. Tabi bekçilerimiz çok güzel bir eğitim aldılar. Kendilerini bu konuda geliştirdiler ve göreve hazır duruma geldiler. Göreve başlayacak olan bekçilerimize görevlerinde başarılar diliyorum. İnşallah bekçilerimizle, polislerimizle ve diğer tüm güvenlik kuvvetleriyle ilimizde huzur, güven ve asayişin teminini daha güzel bir şekilde yerine getiririz" şeklinde konuştu.

Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ise çarşı ve mahalle bekçilerinin yemin törenini yapmaktan dolayı gurur duyduklarını söyledi. Aldıkları eğitimlerle bekçilerin göreve hazır olduğunu kaydeden Şahne, "İlimizde asayiş hizmetlerinin yürütülmesinde bundan sonra bekçilerimiz de görev yapacak. Bayrağımız, vatanımız ve milletimizin huzur ve güveni için mesai kavramı gözetmeksizin görev yapacaklar. Üstün bir hizmet anlayışı ve amirlerinizden alacağınız emir ile kanunların verdiği yetkiyle görevinizi en iyi şekilde yerine getirmeniz gerekiyor. Bugünden itibaren göreve başlamış bulunuyorsunuz. Bundan sonra amirlerinizin verdiği emirleri ve kanunlarda yazılı kurallar çerçevesinde görevlerinizi yerine getireceksiniz. Çok eskiden mahallerimizde yine bekçilerimiz vardı. O bekçilerimiz görev yaptıkları yıllarda düşmana korku salan ve herkes tarafından sevilen insanlardı. Sizlerinde bu bilinçle ve şuurla görevlerinizi yerine getireceğinize inancımız tamdır. Teşkilatımıza yeni katılan arkadaşlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından 500 bekçi, yemin ederek göreve başladı.

Törene, Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, protokol üyeleri ve bekçilerin aileleri de katıldı.