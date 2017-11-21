Mersin’in yeni Sağlık müdürü Sinan Bahçaçı oldu

Sinan Bahçacı atandı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, KHK ile 10 Kasım 2017 tarihinde Mersin’e İl Sağlık Müdürü olarak atanan Dr. Sinan Bahçacı, 1964 Konya doğumlu. İlk, orta ve lise eğitimini Konya’da tamamlayan, evli ve 3 çocuk babası Dr. Bahçacı, Konya Meram Tıp Fakültesi’nden 1990 yılında mezun oldu. İlk görev yeri olarak Batman’a atanan Bançacı, iki yıl sonra tekrar Konya’ya dönerek Konya Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyokimya Anabilim Dalı’nda 1997 yılında doktorasını tamamladı. Sağlık Bakanlığı’nın yurt içi ve yurt dışı çalışmalarında aktif görev alan Dr. Bahçacı’nın biyokimya alanında birçok makalesi yayımlandı. Bir süre özel sektör ve kamuda çalıştıktan sonra 2005-2010 yılları arasında Konya Eğitim Araştırma Hastanesi’nde başhekim yardımcısı olarak görev yapan Bahçacı, 2010-2012 yılları arasında aile hekimliği yaptı. 2013-2015 yılları arasında Konya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekterliği Tıbbi Hizmet Başkanlığı’nda uzman olarak görev yapmakta iken, 2015 yılında Konya Sarayönü Devlet Hastanesi’ne Başhekim olarak ataması yapılan Bahçacı, 10 Kasım itibariyle Mersin’deki görevine başladı.