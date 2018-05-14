Mersinli anneler Ömür Gedik’le coştu

Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen konserde, sanatçı Ömür Gedik, ’Paramparça’, ’Gözyaşlarım Anlatır’, ’Son Yolcu’, ’Anlamazdın’, ’Sessiz Gemi’, ’Bugün Benim Doğum Günüm’, ’Beni Yak Kendini Yak’, ’Sen Geçerken Sahilden’ gibi sevilen şarkıları anneler için söyledi. Mersinli sanatseverlerin şarkılarına eşlik ettiği Ömür Gedik, performansı ile annelerden tam not aldı.

Konsere eşi Hatice Kocamaz ile katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, bütün annelerin, Anneler Günü’nü kutladı.

Ömür gedik ise "Sabah şehit annelerimiz ile beraberdik. Mersin’de Başkanımızın önderliğinde deniz kenarında çok güzel bir yere evlatları için birer ağaç diktiler. Çok duygulu anlar yaşadık. Bu güçlü kadınlara, yürekli kadınlara verilebilecek en güzel hediyeyi verdiniz başkanım. Ben Mersin’e her geldiğimde oraya giderek ağaçları göreceğim, onlar da benim evladım gibi oldular. O ağaçlar gözyaşları ile sulanan ağaçlar. Ben de elimden geldiğince bu güzel etkinliğin devamında ağaçlara sahip çıkacağım. Anneler Günü’nün en güzel hediyelerinden bir tanesi oldu ve bugün orada bulunmaktan büyük bir mutluluk duydum" dedi.

Gedik, Mersin’de yaşayan insanların çok şanslı olduklarını ve Mersin’i çok beğendiğini belirterek, "Çok güzel bir ’Miyav Park’ınız var. Bugün gittim hayran kaldım. Bence sadece Türkiye’deki değil, dünyada bir ilk Miyav Park. Çok şanslı insanlarsınız. Çok vizyonu geniş, güzel işler yapan bir belediye başkanınız var. Kıymetini biliyorsunuzdur zaten" şeklinde konuştu.

Konser, Ömür Gedik ve Kocamaz’ın ve tüm anneler ile birlikte ‘Annemize Çiçek Verelim’ ve ‘Sevdan Olmasa’ şarkılarını hep bir ağızdan söylemesiyle sona erdi.