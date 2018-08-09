Mersinli berberden ’milli duruş’ çağrısına tam destek

Bolat, "Bizim başka gidecek ülkemiz yok, onun için sahip çıkmalıyız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 100 günlük eylem planını açıkladığı programda vatandaşlara ’yastık altındaki altınlarınızı, eurolarınızı, dolarlarınızı bozdurun. Milli duruşa destek olun’ çağrısına vatandaşlardan destek geldi. Mersin’de bir berber işletmesi camına astığı ’200 dolar bozdurana saç-sakal tıraşı bedava, milli duruşa destek’ yazısı ile bu çağrıya destek verdi. Vatandaşlar ise döviz bürolarına giderek dövizlerini bozdurmaya başladı.

"Dolar bozdurana ücretsiz tıraş yapıyorum"

Mersin’de berber dükkanı işleten Burak Bolat, Türkiye’ye ’kur’ üzerinden oyunlar oynandığını belirterek, "Bir vatandaş olarak üzerimize düşeni yapmamız gerektiğine inanıyorum. Altını olanın altınını bozdurması lazım. Dövizi olanın dövizini bozdurması lazım. Çünkü ülkemize oynanan kur oyunlarından sonra Cumhurbaşkanımız Erdoğan bize milli duruş çağrısında bulundu. Bende ’200 dolar bozdurana saç-sakal tıraşı bedava’ diye bir kampanya başlatarak destek vermek istedim. Elimden şimdilik bu geldi" dedi.

"Gidecek başka ülkemiz yok, onun için sahip çıkmalıyız"

Yaptığı kampanyaya insanların ilgisi olduğunu kaydeden Bolat, "Duyarlı vatandaşlarımız oluyor. Benim bunu yaptığımı görüyorlar ve bunun için tıraşa gelenler var. Dolar bozdurup tıraşa gelenler var. Sonuçta ülkemizin üzerine bir oyun oynanıyor. Herkesin safını belli etmesi gerekiyordu, biz de safımızı belli ettik. Genel olarak milletimizden hep destek aldık. Herkes elinden gelenin fazlasını yapsın. Bizim gidecek başka ülkemiz, başka vatanımız yok, onun için vatanımıza sahip çıkmalıyız" ifadelerini kullandı.

"Eğer dolarım olsaydı ben de bozdururdum"

Mersin’de yaşayan üniversite öğrencisi Yakup Taşkın ise, "Camdaki kampanyayı görünce milletimizin hala birlik ve beraberlik içerisinde olduğunu gördüm. Burak abi de buna destek vermiş. Devletin ve milletin yanında olduğunu göstermiş. Eğer dolarım olsaydı ben de bozdururdum. Herkesin destek vereceğine inanıyorum. Ülkemize karşı uygulanan bu spekülasyonlara karşı her zaman birlik ve beraberlik içerisinde olmalıyız. Bunu en iyi şekilde göstermeliyiz" şeklinde konuştu.

"Dolarları TL’ye çevirip bankaya yatırın"

Mersin’de bir döviz bürosunun müdürlüğünü yapan Mehmet Karaca da, son dönemlerde hareketlilik gösteren döviz kurlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Son dönemlerde Amerika ile yaşanan problemden kurlarda büyük hareketlilik olduğunu aktaran Karaca, Türk parasının bir ay içerisinde yaklaşık yüzde 13 değer kaybettiğini söyledi. Bunun önüne geçilmesi için bazı adımlar atıldığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı olduğunu vurgulayan Karaca, "Çağrıdan sonra bozduranlar var. Bir nebze de olsa etken olmuştur ama Türkiye’nin ekonomisini etkileyecek boyutta olmadığı kanaatindeyim. Çünkü döviz talebi özel sektör tarafından oldukça yüksek" dedi.

Vatandaşlara dövizlerini bozdurmaları tavsiyesinde bulunan Karaca, şunları söyledi:

"Dolar şuanda 5,25 seviyelerinde. Bu seviyelerde bozdurup, özel bankaların bazılarında yüzde 20’ye kadar faizler var. Bu bankalara paralarını yatırıp bu faizleri değerlendirmelerini tavsiye ediyorum. Yıllık oranda dolardan daha fazla getirisinin olacağına inanıyorum."