Mersinli boccecilerden madalya sözü

Türkiye Şampiyonaları’ndan aldıkları başarılarla milli takıma gitmeye hak kazanan ve milli takımla da Fransa, Çin,İspanya ve İtalya’da yapılacak olan Avrupa ve Dünya Şampiyonlarına katılacak olan Mersin Bocce ekibinin hedefi madalya alarak dönmek. Sporcuların ulusal ve uluslar arası turnuvalarda önemli başarılar elde ettiğini belirten Yıldızbakan, "Elde edilen başarılarda Avrupa’nın en iyi Bocce tesislerinden birinin kentimizde olmasında ve orada antrenman yapmalarının da katkısı var" dedi.

Milli sporcular ise uluslararası turnuvalardan madalyalarla döneceklerinin sözünü verdiler.