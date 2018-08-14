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14 Ağustos 2018 14:30

Mersinli boccecilerden madalya sözü

Mersinli bocceciler, katılacakları Avrupa ve Dünya Şampiyonası öncesinde Mersin Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdür Vekili Osman Yıldızbakan’ı ziyaret ederek, madalya sözü verdi.

Mersinli boccecilerden madalya sözü

14 Ağustos 2018 14:30


Türkiye Şampiyonaları’ndan aldıkları başarılarla milli takıma gitmeye hak kazanan ve milli takımla da Fransa, Çin,İspanya ve İtalya’da yapılacak olan Avrupa ve Dünya Şampiyonlarına katılacak olan Mersin Bocce ekibinin hedefi madalya alarak dönmek. Sporcuların ulusal ve uluslar arası turnuvalarda önemli başarılar elde ettiğini belirten Yıldızbakan, "Elde edilen başarılarda Avrupa’nın en iyi Bocce tesislerinden birinin kentimizde olmasında ve orada antrenman yapmalarının da katkısı var" dedi.


Milli sporcular ise uluslararası turnuvalardan madalyalarla döneceklerinin sözünü verdiler.




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