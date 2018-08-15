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15 Ağustos 2018 15:25

Mersinli çocuklar Çanakkale Şehitliği’ni gezdi

Kalkınma Bakanlığı’nın finanse ettiği, Mersin Valiliği koordinesinde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce yürütülen ’Sokakta Ya Da Risk Altındaki Çocukların Rehabilitasyonu Projesi’ne dahil olan çocuklar Çanakkale Şehitliği’ni gezdi.

Mersinli çocuklar Çanakkale Şehitliği’ni gezdi

15 Ağustos 2018 15:25


Proje kapsamında Çanakkale’ye giden çocuklar Gelibolu yarım adasındaki Çanakkale Savaşlarının yaşandığı anıtları ve alanları gezdi. Projeyle ilgili bilgi veren Koordinatör Mustafa Sarı, çocuklarla tarihte önemli bir yeri olan Çanakkale Savaşlarının yaşandığı yeri gezdiklerini söyledi. Yapılan geziden çocukların mutlu olduğunu belirten Sarı, "Tarihi anıtları ve tepeleri gezdik. Amacımız çocuklarımıza ülkemiz tarihini en iyi şekilde tanıtmaktır. Çanakkaleyi sadece çocuklarımızın değil yetişkinlerimizin de görmesini arzuluyoruz. Bize bu imkanı sağlayan devlet büyüklerimize teşekkür ediyoruz" dedi.




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