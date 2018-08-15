Mersinli çocuklar Çanakkale Şehitliği’ni gezdi

Proje kapsamında Çanakkale’ye giden çocuklar Gelibolu yarım adasındaki Çanakkale Savaşlarının yaşandığı anıtları ve alanları gezdi. Projeyle ilgili bilgi veren Koordinatör Mustafa Sarı, çocuklarla tarihte önemli bir yeri olan Çanakkale Savaşlarının yaşandığı yeri gezdiklerini söyledi. Yapılan geziden çocukların mutlu olduğunu belirten Sarı, "Tarihi anıtları ve tepeleri gezdik. Amacımız çocuklarımıza ülkemiz tarihini en iyi şekilde tanıtmaktır. Çanakkaleyi sadece çocuklarımızın değil yetişkinlerimizin de görmesini arzuluyoruz. Bize bu imkanı sağlayan devlet büyüklerimize teşekkür ediyoruz" dedi.