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Mersinli çocuklar, "Çocuk İnşaat Akademisine" katıldı

Forum Mersin’de kurulan Çocuk İnşaat Akademisi ile çocuklara inşaat ve iş güvenliği konusunda bilgi verildi.

Forum Mersin'de kurulan Çocuk İnşaat Akademisi ile çocuklara inşaat ve iş güvenliği konusunda bilgi verildi.


Forum Mersin, minik ziyaretçilerini meslek akademisiyle buluşturdu. 21-23 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Çocuk İnşaat Akademisi kapsamında çocuklar, iş güvenliği kıyafetleri giyerek girdiği alanda hem eğlendi hem de inşaat konusunda bilgi sahibi oldu. Çocuklar, duvar örmeden iş makineleriyle kum taşımaya, peyzajdan çiçek ekimine kadar birçok etaba katıldı. Etapları tamamlayan çocuklara gün sonunda Çocuk İnşaat Akademisi Sertifikaları verildi.

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