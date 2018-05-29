Mersinli emekliler ikinci baharını yaşıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, emekli vatandaşların kendilerini yalnız hissetmemelerine yönelik birbirleri arasında sosyal bağ kurmak, toplumsal yaşama ve geleceğe yönelik bakış açısına ivme kazandırmak ve emekli vatandaşlara yönelik merkezlerde sanatsal ve kültürel ortam hazırlama amacıyla, İkinci Bahar Emekli Evi açtı.

Yenişehir Bölge Parkı’nda bulunan dinlenme evinde, Sohbet, dinlenme, oyun, sağlık, sanat ve kültür alanları yer alıyor. 55 yaş üstü emeklilerin faydalanabildiği evde, diş taraması, tansiyon ve şeker ölçümü gibi sağlık hizmetleri ve psiko-sosyal danışmanlık hizmetleri de veriliyor.

"Açılmasını sabırsızlıkla bekledim"

Tekstil işinden emekli, 77 yaşındaki Kutlay Bodur İkinci Bahar Emekli evinin açılmasını sabırsızlıkla beklediğini belirterek, "Buradaki yapılan inşaatın ne olduğunu çalışanlara sordum. Yaşam merkezi olacağını söylediler. Çok sevindim. Çünkü İstanbul’da da böyle bir yere devam ediyorum. Oradan bilgim olduğu için, Mersin’deki eksikliğin giderilmesi bakımından da çok memnun oldum. Sabırsızlıkla inşaatın bitmesini bekledim. Bittikten sonra da hemen hemen buraya ilk gelenlerden birisiyim. Yaz mevsiminin gelmiş olmasıyla birlikte çoğu insan yaylalara ve yazlıklara dağıldı ama inanıyorum ki sonbaharda daha güzel olacak" dedi.

"2-3 saatimi burada geçiriyorum"

67 yaşındaki emekli Matematik Öğretmeni Alper Tokdemir ise gününün yaklaşık 2-3 saatini Emekli Evi’nde geçirdiğini kaydederek, "Gazeteleri okuyorum, kitaplara bakıyorum. Buraya sürekli yeni kitaplar da alınıyor. Burada çayımız bedava, suyumuz bedava. Böyle güzel bir yeri biz bulamayız. Burada yeni arkadaşlıklar edindim. Çeşitli yerlerden gelmişler, sohbet ediyoruz. Kiminin çocukları aramadığı zaman anne, baba bazen üzülüyor. Bunları konuşuyoruz" ifadelerini kullandı.