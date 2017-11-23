Mersinli gencin hayallerini yıkan sürücü yakalandı

Arabanın üzerindeki çizgiden yola çıkarak yakalanan Suriyeli sürücü savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Mücahit Bıyık, 28 Ekim gecesi saat 24.00 sularında Akbelen Bulvarı üzerinde dayısıyla birlikte yürüyüşe çıktı. Kaldırımda yürüyen Bıyık’a plakası belirlenemeyen bir araç çarpıp kaçtı. Olayın ardından çevreden geçen bir araç sürücüsünün haber vermesi üzerine genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada genç, başından ve çeşitli yerlerinden yaralanırken, ayağına 3 platin ve 1 plak takıldı. Genç, geçen yıl özel harekat polislik sınavına girdiğini, yedek olarak sıranın gelmesini beklediğini ifade etmiş ve hayallerini yıkan sürücünün bir an önce yakalanmasını istemişti.

Korkup kaçmış

Olayın ardından kaçan aracı yakalamak için çalışma başlatan Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Yapılan incelemelerde aracın plakasını gören bir kamera kaydını bulamayan ekipler, bunun üzerine aracın üzerindeki çizgiden yola çıkarak aracı ve sürücüsünü bulmaya çalıştı. Çalışmaların sürdüğü sırada merkez Toroslar ilçesine bağlı Osmaniye Mahallesi GMK Bulvarı üzerinde belirlenen bir aracın olduğunu tespit eden ekipler, aracı durdurarak kontrol yaptı. Yapılan kontrolde aracın kazaya karışan araç olduğu, sürücüsünün Suriye uyruklu B.A. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şahıs, kendisinin kazaya karıştığını, Suriye uyruklu olduğu için olaydan sonra zarar görebilme ihtimali olduğundan dolayı korkup olay yerinden kaçtığını söylediği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen şahıs, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.