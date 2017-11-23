Diğer
Kategoriler
23 Kasım 2017 09:52

Mersinli gencin hayallerini yıkan sürücü yakalandı

Mersin’de 22 yaşındaki Mücahit Bıyık isimli gence kaldırımda yürürken arkadan çarpan, ardından arkasına bile bakmadan olay yerinden kaçan sürücü polisin titiz çalışması sonucunda yakalandı.

Mersinli gencin hayallerini yıkan sürücü yakalandı

23 Kasım 2017 09:52

Arabanın üzerindeki çizgiden yola çıkarak yakalanan Suriyeli sürücü savcılık tarafından serbest bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre, Mücahit Bıyık, 28 Ekim gecesi saat 24.00 sularında Akbelen Bulvarı üzerinde dayısıyla birlikte yürüyüşe çıktı. Kaldırımda yürüyen Bıyık’a plakası belirlenemeyen bir araç çarpıp kaçtı. Olayın ardından çevreden geçen bir araç sürücüsünün haber vermesi üzerine genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada genç, başından ve çeşitli yerlerinden yaralanırken, ayağına 3 platin ve 1 plak takıldı. Genç, geçen yıl özel harekat polislik sınavına girdiğini, yedek olarak sıranın gelmesini beklediğini ifade etmiş ve hayallerini yıkan sürücünün bir an önce yakalanmasını istemişti.



Korkup kaçmış


Olayın ardından kaçan aracı yakalamak için çalışma başlatan Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Yapılan incelemelerde aracın plakasını gören bir kamera kaydını bulamayan ekipler, bunun üzerine aracın üzerindeki çizgiden yola çıkarak aracı ve sürücüsünü bulmaya çalıştı. Çalışmaların sürdüğü sırada merkez Toroslar ilçesine bağlı Osmaniye Mahallesi GMK Bulvarı üzerinde belirlenen bir aracın olduğunu tespit eden ekipler, aracı durdurarak kontrol yaptı. Yapılan kontrolde aracın kazaya karışan araç olduğu, sürücüsünün Suriye uyruklu B.A. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şahıs, kendisinin kazaya karıştığını, Suriye uyruklu olduğu için olaydan sonra zarar görebilme ihtimali olduğundan dolayı korkup olay yerinden kaçtığını söylediği öğrenildi.


Adliyeye sevk edilen şahıs, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
18
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    18°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    19°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    19°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    20°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç