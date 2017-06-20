Mersinli hakemler iftarda buluştu

Mersinli hakemler, TFFHGD Mersin Şubesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi. Programda konuşan Şube Başkanı Abuzer Bilen, hakem camiasını bölmeye ve parçalamaya yönelik bazı girişimler olduğunu ifade ederek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Nasıl ki, ülkenin birlik ve beraberliğine ihtiyacı varsa, hakem camiasının da birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu söyleyen Bilen, "Bizler birlik ve beraberlik içerisinde olursak, Türkiye gerçekten Türkiye olur. Bizler camia olarak birlik ve beraberlik içerisinde olursak, Mersin hakem camiası oluruz. Ama bizim birlik ve beraberliğimizi bozmaya çalışan bir takım insanlar olabilir. Biz bunlara aldırmayacağız, biz bunlara kanmayacağız. Bugün bizim iftar yemeğimiz var burada. Hakem camiasının her yıl düzenlediği geleneksek iftar yemeği bu. Ama birileri bazı arkadaşlarımızın bu iftar yemeğine katılımını engellemeye çalıştı. Birlik ve beraberliğimize gölge düşürmeye çalıştı" dedi.

Bu yemeğe kurumsal kimlik adı altında herkesi davet ettiklerini söyleyen Bilen, "Ama birileri hakemlere tenkitte bulunarak iftar programına gitmemelerini istemiş. Böyle bir şey nasıl olur? Bunu kabul etmek mümkün değil. Buna rağmen iftar programına katılan herkese teşekkür ediyorum. Birlik olursak kimse bizi bölemez. Burası bir kurumdur, kişilere mahsus değildir. Bu büyük bir camiadır ve hepimizin camiasıdır. Herkesin bu çatı altında bir ve beraber olması lazım. Birliğimizi bozmaya çalışan insanlara burada birlikteliğimizi göstererek en büyük dersi verdik. Her şeye rağmen buraya gelen yürekli tüm üyelerimizi kutluyorum. Biz buraya seçimle geldik, seçimle gideriz. Varsa bir sorun hodri meydan, sandık orada. Göreve geldiğimiz günden bu yana herkese eşit mesafede yaklaşıyoruz. Elimizden geldiği kadar üyelerimizin sorunlarına yetişmeye çalışıyoruz. Zaten derneğin amacı da bu" diye konuştu.

İnsanın en zayıf noktasının korkaklık olduğunu vurgulayan Bilen, "Korkarak yaşıyorsanız, o zaman boşuna yaşıyorsunuz. Ben camiam için kimseye boyun eğmeyeceğim. İnandığım ilkeler ve doğrulardan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim, vazgeçiremeyecekler" ifadelerini kullandı.

Güneş; "Mersin’de spor adına her şey var"

Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şaban Güneş ise Mersin’in gerçekten her yönüyle olduğu gibi spor yönüyle de Türkiye’de örnek sayılacak bölgeler arasında olduğunu belirtti. Mersin’de spor adına her şeyin olduğunu ifade eden Güneş, şöyle devam etti; "Tesis var, alt yapı var, hocası var, sivil toplum örgütleri var. Allah bu güzellikleri, bu birliktelikleri daim kılsın. Gerçekten sizler sahanın kahramanlarısınız. Çünkü Mersin bir ucundan bir ucuna 360 kilometrelik bir mesafe olmasına rağmen, kar kış demeden, bu işi bir gönül addederek bu hizmetleri sunuyorsunuz. Hakem olmak, hakim olmak demektir. Sahalarda bu birlikteliğimizi en güzel şekilde taçlandıran, hiç şüphesiz sizlersiniz. Bizler de işin idari kısmı olarak elimizden geldiğince sizlere destek olmaya çalışacağız. Sporcularımızın, tesislerimizi en iyi şekilde kullanmasını sağlayacağız. Tabiki hayalleri olmayanın geleceği olmaz düsturu ile biz de sporcularımıza tesislerimizi açtık. O yavrularımız, o sahalarda çalışacak ki, ileriye dönük hedeflerini de ona göre tayin edecek. Allah birliğimizi, dirliğimizi bozmasın."